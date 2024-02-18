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الغضب يدفع الجسم نحو مخاطر صحية

2/18/2024 6:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في أفضل حالاته، ينبه الغضب إلى الخطر ويلهم البعض نحو العمل. لكن الغضب هو عاطفة تتميز بالشعور بالعداء تجاه شخص ما أو شيء أخطأ في حق الشخص، وهو شعور غير مريح، وقضاء وقت طويل في الغضب له آثار سيئة على الصحة.
ويشير الدكتور ريموند تافرات من جامعة ولاية كونيتيكت إلى أن تجارب الغضب المتكررة أو الشديدة أو التي تدوم فترة طويلة ولا تتناسب مع الحدث المسبب تؤثر على هرمونات الجسم.


ويوضح: "عند الغضب، تغمر الغدة الكظرية الجسم بهرمونات التوتر، مثل: الأدرينالين والكورتيزول، فتتزايد ضربات القلب".


وبحسب "هيلث لاين"، تظهر الأبحاث أن الغضب (حتى الغضب اللحظي الذي يقاس بالتغيرات في تعبيرات الوجه) يؤدي إلى تغيرات في القلب تؤدي إلى تفاقم قدرة العضلات على ضخ الدم.


وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات لاحقة مثل الرجفان الأذيني، والنوبات القلبية.


من ناحية أخرى، الغضب يمكن أن يعطل عملية الهضم. وقد أظهرت أبحاث أن الدماغ والأمعاء في تواصل مستمر ويؤثر كل منهما على الآخر.


وتشير تقارير طبية إلى أن الغضب يؤدي إلى إجهاد تنتج عنه أعراض غير سارة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك آلام البطن، واضطراب المعدة، والإسهال.


ويرتبط الغضب المتكرر بالاضطرابات العاطفية، مثل: القلق والاكتئاب، وكذلك الاستجابة الأقل للعلاج.


كما وجدت دراسة علاقة بين الغضب واضطرابات النوم، مثل: صعوبة بدء النوم والحفاظ عليه لدى الرجال والنساء في منتصف العمر.

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