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نتنياهو: نرفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

2/18/2024 6:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -باجتماع حكومته- إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، مضيفا أنه لن يتم تحقيق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.


وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، قائلا إن مثل هذا الاعتراف بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل، وفق تعبيره.


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