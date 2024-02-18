نتنياهو: نرفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -باجتماع حكومته- إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، مضيفا أنه لن يتم تحقيق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.
وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، قائلا إن مثل هذا الاعتراف بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل، وفق تعبيره.
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