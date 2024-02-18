هيئة تركية تشتري سفنا للمشاركة بقافلة الحرية لإغاثة غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية“إي هي هي” النسخة العاشرة لـ"ملتقى المقاومة"، مساء السبت، حيث تم استعراض أحداث قطاع غزة في جدول الأعمال.

وانطلق الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم في صالة سنان أردم الرياضية بإسطنبول، تلاها كلمة لرئيس هيئة الإغاثة التركية، بولنت يلدرم، الذي كشف عن نية الهيئة زيارة المسجد الأقصى.

وأوضح يلدرم أن الهيئة اشترت سفنا من التبرعات المقدمة لها، لاستخدامها في أنشطة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلن رئيس الهيئة عن إطلاق حملة جديدة لإغاثة غزة، ودعا الحضور في القاعة إلى دعم الهيئة في شراء السفن التي ستنطلق من أوروبا، مع مشاركة نشطاء من عدة بلدان بما في ذلك تركيا.

وأضاف أنهم سيبحرون عبر البحر المتوسط، وسيسعون إلى دخول مصر، ومن ثم دخول ميناء غزة.

وأشار إلى أن هدف هيئة الإغاثة الإنسانية هو الاستجابة لنداءات أطفال غزة "المطالبين بكسرة خبز".

وفي السياق ذاته، يذكر أن تحالف أسطول الحرية الدولي يعتزم إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر، في ظل استمرار الهجمات "الإسرائيلية" وتردي الوضع الإنساني في القطاع.

ويضم التحالف عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بما في ذلك هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، ويحظى بدعم منظمات في كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا والنرويج وماليزيا والسويد وجنوب أفريقيا وإسبانيا وتركيا.

وأوضح التحالف، في بيان صحفي الأسبوع الماضي، أن أسطولا سينطلق قريبا بهدف إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة.

من جانبه، قام رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، بإرسال رسالة مصورة إلى الملتقى. وقال أرباش في رسالته إن الهجمات ضد المسلمين في فلسطين وتركستان الشرقية والعديد من أنحاء العالم "ليست بجديدة".

وأضاف أن الذين يزعمون أن الإسلام انتشر بقوة السيف، هم من ارتكبوا أو تسببوا أو أيدوا مجازر غير مسبوقة منذ قرون.

وأكد أن "إسرائيل" غير ملتزمة بأي قاعدة أو قانون أو عرف دولي، وتعلن بكل صراحة أنها لن تلتزم بتلك الأعراف، وتظهر وحشية غير مسبوقة في القدس وغزة والضفة الغربية.

كما أعرب أرباش عن أسفه إزاء تشتت العالم الإسلامي في ظل هذه التحديات الجسيمة.

ولوح آلاف الأشخاص الذين ملؤوا القاعة بالأعلام التركية والفلسطينية، ورافقوا الأناشيد الدينية ورددوا شعارات مناهضة "لإسرائيل".