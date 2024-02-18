الكنيسة السوداء تطالب البيت الأبيض بوقف الدعم المالي لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- دعت الكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية التي تضم 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة، البيت الأبيض إلى "وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" متقطفات من بيان مجلس الكنيسة التي تسمى أيضا الكنيسة

السوداء، الذي وقعه 4 من كبار أساقفتها، بينهم

الزعيم ستافورد ويكر.

وقالت إن البيان شدد على ضرورة وقف الدعم المالي لإسرائيل فورا، مشيرة إلى أنه يأتي في الوقت الذي تستعد

فيه إسرائيل لعملية عسكرية على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وأوضح

الأساقفة أن إسرائيل روّعت المدنيين الفلسطينيين في رفح وحرمتهم من الطعام والمأوى والرعاية الصحية، وتخطط لقتلهم، مشيرين إلى أن واشنطن ربما دفعت ثمن الأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون.

وهذه الكنيسة الأميركية الأولى التي تتخذ مثل هذه الخطوة العلنية، والآن تخشى إسرائيل أن تحذو الكنائس الأخرى حذوها.

والكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية هي أول كنيسة في الولايات المتحدة يؤسسها ذوي البشرة السوداء، وفي الشهر الماضي أصبح جو بايدن أول رئيس أميركي يتحدث في وسط الكنيسة، كجزء من حملته لحشد الدعم بين السكان الأمريكيين من أصل إفريقي.