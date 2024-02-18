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الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان

2/18/2024 6:09:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في قرية القنطرة جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحزب.

وتوعد "حزب الله" إسرائيل "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات الأسبوع الماضى عن مقتل 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".


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