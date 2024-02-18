أرقام تاريخية لتجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّ تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، بلغت 3.5 تريليون درهم (حوالي 953 مليار دولار) في عام 2023.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على إكس (توتير سابقا): "تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ دولة الامارات الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية .
وأضاف: "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين.
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