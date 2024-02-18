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أرقام تاريخية لتجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في 2023

2/18/2024 6:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّ تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، بلغت 3.5 تريليون درهم (حوالي 953 مليار دولار) في عام 2023.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على إكس (توتير سابقا): "تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ دولة الامارات الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية .
وأضاف: "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين.













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