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جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ 8 عالقين في منطقة جبلية وعرة

2/18/2024 6:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تماشياً مع دوره المجتمعي ومسؤولياته المهنية والإنسانية وفي إطار حرصه على تعزيز جودة الحياة لكل من يعيش في الإمارة نفذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة عملية إنقاذ لثمانية أشخاص أجانب علقوا في إحدى المناطق الجبلية الوعرة على ارتفاع 3500 قدم.

وحول تفاصيل هذه الحادثة أشار المقدم عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو بالإنابة في شرطة رأس الخيمة إلى أنها بدأت بتلقي غرفة العمليات بلاغا يفيد بوجود 8 أشخاص من الجنسية الأجنبية عالقين في إحدى المناطق الجبلية الوعرة شمال الإمارة ليتم على الفور توجيه إحدى الطائرات العمودية التابعة للقسم إلى الموقع المحدد حيث تم انقاذ وإجلاء العالقين بالتعاون مع بعض الجهات المعنية وكانوا يتمتعون بصحة جيدة، مضيفا أنه تم إجلاء الأشخاص الثمانية إلى منطقة آمنة سهلة الوصول إليها.

وأكد المقدم الشحي جاهزية واستعداد منتسبي القسم الدائمة للتعامل مع مختلف البلاغات الواردة وفق أعلى المعايير.

ودعا أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى توخي الحيطة الحذر عند التوجه للمناطق الجبلية والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق الوعرة ومناطق جريان الأودية التي تشكل تهديداً على سلامتهم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحيلولة دون تعرضهم لأية مخاطر.


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