تطبيق جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم

بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي أرتيفاكت من جانب مؤسسي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر تطبيق جديد باسم بوليتين، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.

ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى، بدلا من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة للأخبار كما كان الحال في تطبيق أرتيفاكت. في الوقت نفسه فإن دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيق بوليتين يساعد في إزالة العناوين الغامضة الجذابة «كليك بايت» من شاشة الأخبار أثناء القراءة. كما يمكن للمستخدم من خلال النقر على زر واحد الوصول إلى ملخص سواء لمقال واحد أو لكل المقالات والأخبار الموجودة على الصفحة.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المبرمج شهاب محبوب هو الذي طور التطبيق، والذي باع مؤخرا تطبيق مساتودون كلاينت ماموث إلى شركة موزيلا للبرمجيات.

وقال محبوب إن تطبيقه الإخباري يعمل على كل أجهزة آبل بما فيها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتس وكذلك النظارة الذكية آبل فيجن برو.

ويعرض التطبيق وفقا لاعداداته الافتراضية كل فئات الأخبار من السياسة إلى التكنولوجيا والاقتصاد والرياضة والترفيه والموضة وغيرها. في الوقت نفسه يمكن للمستخدم تغيير الإعدادات وتحديد الفئات أو المصادر التي يريدها فقط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز