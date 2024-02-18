بوتين: مجريات الحرب في أوكرانيا «مسألة حياة أو موت» بالنسبة لروسيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات بُثت الأحد أن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لروسيا وقد تحدد مصيرها.

منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وصف الكرملين عمليته العسكرية بأنها معركة من أجل بقاء روسيا، في محاولة لحشد المشاعر الوطنية بين السكان الذين لا يبالي الكثير منهم بالحرب.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين نُشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الاجتماعي الأحد "أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج، أن تُفهم طريقة تفكيرنا".

وأضاف "كلّ ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدّم لموقعهم التكتيكي لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت".

وأدلى بوتين بتصريحاته هذه ردًا على سؤال حول مقابلة استمرت ساعتين وأجراها مع مقدم البرامج الأمريكي تاكر كارلسون واستخدمها الكرملين للترويج لسرديته الخاصة بالحرب.

وتحدث بوتين في تلك المقابلة مطوّلًا عن تاريخ روسيا وشكّك باستمرار في وضع الدولة الأوكرانية، ما أثار غضب كييف والغرب.

ولدى سؤاله عن إسهابه في الحديث عن التاريخ الروسي في تلك المقابلة، قال بوتين "بالنسبة للمستمع الغربي والمشاهد، لم يكن سهلًا. بل وأكثر من ذلك بالنسبة للأمريكيين".

وأضاف "تاريخ الولايات المتحدة بدأ منذ 300 عام ونيّف، لكنني بدأت بحديثي بالعام 862. لذلك أعتقد أنه لم يكن من السهل على الجمهور الأمريكي أن يفهم ذلك".





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