حمدان بن مبارك يشيد بإنجاز المنتخب وتأهله التاريخي إلى ربع نهائي مونديال الشاطئية



أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بتأهل منتخب الإمارات للكرة الشاطئية إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه، مشيراً إلى أن الأداء البطولي للاعبين في مباراتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى، والحرص الكبير على إظهار المستوى المشرف لرياضة الإمارات بشكل عام ولكرة القدم الشاطئية الآخذة في التطور والنهوض كان أحد أسباب هذا التأهل. كما أثنى على الدور الكبير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني وحرصهما على الإعداد الجيد للبطولة خلال المرحلة الماضية.

وقال معاليه: " ثقتنا بلا حدود في لاعبي منتخبنا الوطني، والجهاز الفني لمواصلة الأداء القوي في الدور ربع النهائي من هذه البطولة العالمية الكبرى، التي تشهد مشاركة أفضل المنتخبات المصنفة على المستوى الدولي، وقد أثبت منتخبنا أن مكانه الحقيقي بين الكبار، ونحن ندرك أن القادم أصعب ويتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتصميم على الفوز للمضي قدما لأبعد نقطة في الأدوار الإقصائية الحاسمة".

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أن اتحاد الكرة يحرص على توجيه كل الدعم لكافة المنتخبات الوطنية، وتوفير كافة المتطلبات التي تضاعف حظوظها في المنافسة بمختلف المحافل الخارجية، وتحقيق أفضل النتائج.

وثمن معاليه التنظيم الراقي والاحترافي للبطولة، والعمل الكبير الذي تضطلع به اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، واللجان العاملة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومجلس دبي الرياضي، والمؤسسات الوطنية المختلفة، بما يعزز المكانة العالمية والريادية لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو الأمر الذي حظي بالتقدير والاشادة من الوفود المختلفة المتواجدة على أرض الإمارات.

كما أشاد معاليه بالحضور الجماهيري الكبير الذي أثرى المنافسات وساهم في تحفيز جهود لاعبي المنتخب الوطني أمام منتخبي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التواجد الكبير لجماهير المنتخبات الأخرى المشاركة في أجواء تعكس قيم التعايش والتسامح لكل الجاليات على أرض دولة الإمارات.

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