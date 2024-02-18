بلدية غزة تحذر من أزمة عطش كبيرة بسبب الاستهداف الإسرائيلي لمصادر المياه

أعلنت البلدية الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، تدمير "الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 بئراً للمياه وتسعة خزانات للمياه بأحجام مختلفة، بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين بالقطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي".

وقالت بلدية غزة، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الآبار، التي دمرها الاحتلال، شملت آبارا محلية وآباراً مركزية منها آبار الصفا في شمال شرق المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 20 % من احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى آبار في مختلف مناطق المدينة".

وأشارت إلى أن "الاحتلال دمر نحو 42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة في مختلف مناطق المدينة وكذلك 480 محبساً بأحجام مختلفة في المناطق التي توغل فيها ودمر البنية التحتية ومختلف المنشآت المدنية فيها".

ووفق البيان، "تسبب قطع الاحتلال لمصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار في أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، ومن هذه المصادر خط "ما كروت" الذي يغذي المدينة بنحو 25% من احتياجاتها من المياه من الداخل، وكذلك الآبار التي دمرها والتي تصل نسبتها نحو 60% من العدد الإجمالي للآبار التي كانت تعمل في المدينة قبل بدء العدوان والبالغ عددها قبل بدء العدوان نحو 80 بئراً، بالإضافة إلى تدمير وتضرر محطة التحلية في شمال المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 10 % من احتياجاتها اليومية".

وطالبت بلدية غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التدخل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في إعادة اعمار وإصلاح ما دمره الاحتلال وتوفير الوقود الذي لم يصل للبلدية منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي.





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