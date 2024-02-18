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يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية .. خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة من الخدمة

2/18/2024 5:21:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة اليوم الأحد أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة".

وقال القدرة إن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وتابع "خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".

وأشار القدرة إلى أن نقص الوقود والقتال الدائر بمحيط المستشفى تسببا في خروجه عن الخدمة.

وكان مستشفى ناصر أكبر منشأة طبية عاملة في غزة حتى اليوم الأحد، ويخضع المستشفى لحصار بسبب القتال الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس). وداهمته القوات الإسرائيلية يوم الخميس.


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