يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية .. خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة من الخدمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة اليوم الأحد أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة".
وقال القدرة إن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
وتابع "خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".
وأشار القدرة إلى أن نقص الوقود والقتال الدائر بمحيط المستشفى تسببا في خروجه عن الخدمة.
وكان مستشفى ناصر أكبر منشأة طبية عاملة في غزة حتى اليوم الأحد، ويخضع المستشفى لحصار بسبب القتال الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس). وداهمته القوات الإسرائيلية يوم الخميس.
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