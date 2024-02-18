«ريبورتاج العقارية» تنظم يوما خاصا للمبيعات في أبوظبي

تنظم ريبورتاج العقارية، يوما خاصا للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، اليوم الأحد.

ويتضمن الحدث عروضا خاصة على مشاريع الشركة المحلية والدولية، منها عرضا على كافة مشاريع الشركة، يشمل خصما بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم، بالإضافة إلى عرض أخر يتضمن خصما بنسبة 5%، مع سداد 5% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم، فضلا عن إمكانية الاستفادة من خصم بنسبة 15% عند سداد 20% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 33 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت ريبورتاج العقارية تركيزها على تقديم العديد من العروض الخاصة والخصومات والتخفيضات بما يتماشى مع متطلبات المشترين والمستثمرين سواء داخل الإمارات أو خارجها، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكافة مشاريعها بالإمارات والخارج.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وشاركت ريبورتاج العقارية مؤخرا في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 في مركز إكسبو الشارقة، حيث استعرضت الشركة الحدث محفظة مشاريعها في الإمارات والخارج، لاسيما مشروع «رويال بارك» في مدينة مصدر بأبوظبي، و«ريبورتاج فيلدج» في دبي، و«سيلفانا» بتركيا، و«مونتي نابوليوني» في مصر، و«فيستا 3» بجزيرة الريم، مع توفير عروض متنوعة، منها خصومات بنسبة تصل إلى 40% عند السداد النقدي (الكاش(.

وتضم محفظة ريبورتاج العقارية، في أبوظبي عدد من المشاريع الرائدة، حيث كشفت مؤخرا عن إطلاق مشروع «رويال بارك» الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 844 وحدة سكنية، كما باشرت مؤخرا تسليم مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

وكانت ريبورتاج قد كشفت العام الماضي عن تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، والذي يوفر 612 شقة، كما باشرت قبل نحو 4 سنوات تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» في مدينة مصدر، والذي يتضمن 177 شقة.

كما تباشر الشركة حاليا في مدينة مصدر تطوير مشروعي «ذا جيت» ويضم 463 شقة، و«بلازا» ويوفر نحو 348 وحدة سكنية.

وتضم قائمة مشاريع ريبورتاج العقارية في أبوظبي أيضا مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة.

وفي جزيرة ياس تنفذ «ريبورتاج مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية، بجانب مشاريع «بيرلا 1» و«بيرلا 2» «بيرلا 3» في والتي توفر نحو 631 وحدة سكنية.

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