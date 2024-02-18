تايجر العقارية تطلق مشروع «فراديس» بتكلفة 300 مليون درهم في الشارقة

أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «فراديس» بمنطقة الممزر في إمارة الشارقة. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع «فراديس» السكني 300 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 47 طابقاً، ويضم عدد 358 من الوحدات السكنية المتنوعة.

وتتوفر بالمشروع مجموعة من الخدمات المتميزة، حيث يضم مسبحاً داخلياً وخارجياً ومضماراً للمشي، ونادياً رياضياً، إلى جانب منطقة خاصة بجلسات الشواء.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «مع انطلاق العام الجديد، تواصل شركة تايجر العقارية إطلاق مشاريعها المميزة في دولة الإمارات، حيث تعلن عن إطلاق مشروع «فراديس» في منطقة الممزر بإمارة الشارقة، في ظل وجود الطلب الكبير على تملك وشراء العقارات في الإمارة، ومساهمة منا في تلبية طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين للعقارات».

وأضاف الزعبي: «يتميز مشروع «فراديس» بموقعه الفريد وقربه من شواطئ الخليج العربي، وخدماته المتنوعة وأسعاره التنافسية وطرق السداد المرنة، الأمر الذي سيسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين والمهتمين ويلبي الطلب المتواصل على العقارات النوعية التي نحرص على إطلاقها في مختلف إمارات الدولة».

وتابع: يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية في مشروع «فراديس» مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في 2026.



وأكد الزعبي أن العام 2024 سيشهد مواصلة الزخم نفسه الذي شهده القطاع العقاري في العام 2023، حيث لا يزال الطلب على شراء وتملك العقارات متواصلاً، جراء ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين باقتصاد الدولة.

وأوضح أن العقارات في إمارة الشارقة تلقى طلباً متواصلاً كونها تشهد حركة اقتصادية نشطة وتستقطب المزيد من الشركات والمؤسسات، وتشهد حركة سياحية قوية، مما جعلها وجهة مهمة للإقامة والعمل والاستثمار.

وأضاف الزعبي: تحرص شركة «تايجر العقارية» على مواكبة النمو في الطلب والعمل على تلبيته في ظل ثقة عملائنا بمشاريعنا، وثقة «تايجر العقارية» بقوة ومتانة السوق العقاري في مختلف إمارات الدولة، ووجود طلب متواصل على العقارات في المشاريع النوعية والمتميزة التي تطلقها الشركة، حيث نجحنا في بيع وحدات سكنية في مختلف مشاريعنا بوقت قياسي بفضل الإقبال الكبير عليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز