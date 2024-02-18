خدعت الحكومة 24 سنة .. سيدة تدعي الحمل 17 مرة للحصول على إعانات مالية

لجأت إحدى السيدات الإيطاليات إلى خدعة غريبة للحصول على إعانات الأمومة التي تقدمها الدولة بادعائها الحمل 17 مرة غير أن خططها فشلت وانتهى بها الحال في السجن.

باربرا إيويل، البالغة من العمر 50 عامًا، خدعت الحكومة لمدة 24 عامًا تقريبًا من خلال عملية احتيال، حيث زعمت المرأة أنها أنجبت خمسة أطفال وخضعت لـ 12 حالة إجهاض للحصول على إعانات الأمومة التي تقدمها الدولة الإيطالية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية تلقت المرأة آلاف اليوروهات من الحكومة عن طريق الاحتيال، كما تمكنت من الاستفادة من إجازة الأمومة بادعاءاتها الكاذبة.

وكُشفت حيلة إيويل بعد أن وضعتها السلطات تحت المراقبة لمعرفة ما إذا كانت ادعاءاتها بشأن عملية الولادة في ديسمبر الماضي صحيحة أم لا، غير أنه سرعان ما ثبت أن حملها كان مجرد خدعة.

وذكر ممثلو الادعاء أن المرأة استخدمت الوسائد لإظهار انتفاخ صغير في بطنها وكأنها تبدو في الشهور الأولى من الحمل، ولم تكتف بذلك بل بدأت في تقليد طريقة مشي النساء الحوامل في محاولة جديدة لخداع رجال التحقيق.

وأضاف المدعون أن المرأة سرقت شهادات ميلاد أطفال من مستشفى في روما وقامت بتزوير وثائق لمساعدتها في عملية الاحتيال، كما أبلغوا المحكمة أن أطفال إيويل لم يرهم أحد قط ولم تكن أسماؤهم موجودة في أي وثيقة قانونية.

الغريب أن زوج السيدة ويدعى دافيد بيزيناتو، شهد ضدها في التحقيقات بعد أن وُعد بعقوبة مخففة، مؤكداً لرجال الشرطة أن زوجته لم تحمل أبدًا.

على الرغم من الأدلة وشهادة زوجها، أصرت إيويل أنها أنجبت خمسة أطفال، متمسكة بشدة بادعاء تعرضها لـ 12 حالة إجهاض، فحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر.



