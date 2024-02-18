في أحدث تقرير لـ«ديليفرو»: الإمارات تشهد نمواً كبيراً في أعمال البقالة

كشف أحدث تقرير لـ «ديليفرو الإمارات» عن تحقيق نمو سنوي لافت في خدمة توصيل طلبات البقالة المخصصة، مما يعكس التزايد الكبير في حجم الطلب على منتجات البقالة، حيث شهدت مواقع توصيل طلبات البقالة تضاعفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، وبالتالي سجلت دبي زيادة كبيرة في طلبات البقالة بلغت نسبتها 62%، بينما شهدت أبوظبي نمواً استثنائياً بنسبة 135%.

ويأتي النمو الكبير في حجم الطلب على البقالة نتيجة اتساع شبكة ديليفرو من متاجر البقالة والخدمات المبتكرة المصممة لتعزيز راحة المتعاملين. ونجحت ديليفرو منذ عام 2022 بإنشاء ثلاثة مواقع لخدمة هوب التي توفر خدمات توصيل طلبات البقالة بسرعة كبيرة. وتضمن الخدمة للعملاء الحصول على طلباتهم من منتجات البقالة خلال 15 دقيقة على الأقل.



وأطلقت ديليفرو الإمارات ميزة «الإضافة على الطلبية» داخل تطبيقها، لتتيح للعملاء إضافة منتجات البقالة من مواقع هوب بسلاسة إلى طلباتهم.



وقال براشانت تالوار، رئيس قسم البقالة والتسوق في ديليفرو الإمارات العربية المتحدة: «أدركنا الاهتمام المتزايد من قبل العملاء بطلبات البقالة من خلال الزيادة الكبيرة في أحجام الطلبات. وساهم إطلاق خدمة ديليفرو هوب وميزة الإضافة على الطلبية في تسهيل عملية طلب البقالة من خلال ديليفرو. ونلتزم بمواصلة تقديم عروض قيمة لعملائنا من خلال الاستثمار في توفير خدمات وميزات جديدة، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية». كما تؤكد خدمة ديليفرو للتسوق التي أطلقناها أخيراً التزامنا بتوسيع نطاق وصولنا ليشمل منتجات الأجهزة الإلكترونية، ومنتجات الصحة والأدوية، والأزهار، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والهدايا، والألعاب، ومستحضرات التجميل».



وتلتزم ديليفرو الإمارات بتعزيز عروضها لضمان تنويع خدماتها وتحقيق أعلى معايير الراحة لعملائها، وذلك في إطار سعيها لمواصلة دورها المحوري في تحسين خدمات توصيل الطلبات لعملائها.

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