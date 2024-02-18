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الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 23

2/18/2024 5:16:08 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الأحد،
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 11 درجة مئوية.

MENAFN18022024000130011022ID1107866898

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