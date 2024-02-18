الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 23

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الأحد،
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة.
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 11 درجة مئوية.
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