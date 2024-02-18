العجيري العلمي بدء الانتقال تدريجيا من فصل الشتاء إلى الربيع اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي إن الانتقال من فصل الشتاء تدريجيا إلى فصل الربيع بدأ اليوم الأحد، بالتزامن مع دخول آخر أنواء فصل الشتاء ويسمى (عقرب الدم) وهو الفترة الثانية من موسم العقارب.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الفترة الثانية من العقارب تتميز بنشاط للرياح المثيرة للغبار وبلسعة برودتها النسبية.

وذكر أنه بنهاية الفترة الثانية من (العقارب) تبدأ مرحلة انتهاء فصل الشتاء تدريجيا مع ملاحظة ارتفاع درجات الحرارة والانتقال لفصل الربيع.

وبين أنه خلال الفترة الثانية لموسم العقارب يبدأ موعد صلاة الظهر بالنقصان بعد أن كان في أقصى مدى له في التأخر حيث سيصادف موعد أذان الظهر في اليوم الأول للفترة عند الساعة 02ر12 دقيقة ظهرا على أن يقل دقيقة واحدة بدءا من تاريخ 23 الجاري.

وأشار إلى أن ساعات النهار تعود تدريجيا لتكون أطول مع نهاية موسم (العقارب) إذ سيكون موعد شروق الشمس أول الفترة الثانية عند الساعة 25ر6 دقيقة صباحا وغروبها في تمام 39ر5 دقيقة مساء.