Sunday, 18 February 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن السيبراني يحتاج إلى عمل منظم لتوفير الكوادر الوطنية

2/18/2024 5:16:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء" إن توفير كوادر وطنية في تخصص الأمن السيبراني يحتاج إلى عمل منظم وتعاون أكثر من جهة.

هذا و أكد ديوان الخدمة المدنية على أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية ، وذلك لتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية واستراتيجية التعامل والحماية القانونية لها.

جاء ذلك في تصريح للديوان اليوم عن البرنامج التدريبي الذي عقده خلال الفترة من 11 حتى 15 الجاري بهدف تنمية معارف المشاركين من الفئة التخصصية العاملين بالوزارات والهيئات والجهات
الحكومية
.

MENAFN18022024000130011022ID1107866896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث