الأمن السيبراني يحتاج إلى عمل منظم لتوفير الكوادر الوطنية

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندق

قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء" إن توفير كوادر وطنية في تخصص الأمن السيبراني يحتاج إلى عمل منظم وتعاون أكثر من جهة.

هذا و أكد ديوان الخدمة المدنية على أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية ، وذلك لتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية واستراتيجية التعامل والحماية القانونية لها.

جاء ذلك في تصريح للديوان اليوم عن البرنامج التدريبي الذي عقده خلال الفترة من 11 حتى 15 الجاري بهدف تنمية معارف المشاركين من الفئة التخصصية العاملين بالوزارات والهيئات والجهات

الحكومية

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