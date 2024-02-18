الدب القطبي يواجه خطر الانقراض بسبب تغير المناخ

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حذرت دراسة علمية جديدة من أن الدببة القطبية معرضة لخطر الانقراض بشكل أكبر من أي وقت مضى، حيث من غير المرجح أن تتكيف مع فصول الصيف الطويلة في القطب الشمالي والتي تسبب بها التغير المناخي الذي تشهده الكرة الأرضية.

وقال العلماء إنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه المفترس العملاق عالقا على الأرض وبعيدا عن الجليد البحري، زاد خطر المجاعة.

وتعيش الدببة القطبية في مناطق القطب الشمالي مثل كندا وألاسكا وروسيا وغرينلاند والنرويج، إذ يقضي الدب القطبي معظم وقته على الجليد البحري، حيث يصطاد الفقمات، ويستريح، ويتكاثر، ويعتني بصغاره.

وقال الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة“دايلي ميل” البريطانية، واطلعت عليها“القدس العربي” إنه خلال ثلاثة أسابيع صيفية، جرب 20 دبا قطبيا تمت مراقبتهم عن كثب من قبل العلماء طرقاً مختلفة للحفاظ على احتياطيات الطاقة، بما في ذلك الراحة والبحث عن الطعام. ومع ذلك، فقد جميعهم تقريباً الوزن بسرعة، حيث في المتوسط يفقد الدب حوالي 2.2 رطل يومياً، وفقاً لنتائج الدراسة.

وتكهن بعض الخبراء بأن الدببة القطبية قد تتكيف مع المواسم الأطول الخالية من الجليد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التصرف مثل أقاربها من الدببة الرمادية وإما الراحة أو تناول الطعام الأرضي. لكن الدببة القطبية في الدراسة الجديدة جربت نسخاً من كلتا الاستراتيجيتين، دون نجاح يذكر.

وقال الدكتور تشارلز روبنز، المؤلف المشارك في الدراسة، ومدير مركز الدب بجامعة ولاية واشنطن:“لن تسمح أي من الاستراتيجيتين للدببة القطبية بالوجود على الأرض بعد فترة زمنية معينة”. وأضاف:“حتى تلك الدببة التي كانت تبحث عن الطعام فقدت وزن جسمها بنفس معدل تلك التي استلقيت”.

وتابع:“الدببة القطبية ليست دببة رمادية ترتدي معاطف بيضاء.. إنهم مختلفون جداً” وعادة ما تكون الدببة القطبية الذكور أكبر من الدببة الرمادية، ويمكن أن يصل طولها إلى 10 أقدام وتزن 1500 رطل (680 كيلوغراماً) مقارنة بالدببة الرمادية التي يبلغ طولها ثمانية أقدام و800 رطل (363 كيلوغراماً).

وللحفاظ على حجمها، تعتمد الدببة القطبية على الدهون الغنية بالطاقة الموجودة في الفقمات، والتي من الأفضل أن تصطادها على الجليد.

ولم يكن يُعرف سوى القليل عن استهلاك الدب القطبي للطاقة وسلوكه عندما يكون محصوراً في الأرض، لذلك استخدم الباحثون أطواقاً مزودة بكاميرات فيديو ونظام تحديد المواقع العالمي“GPS” لتتبعهم أثناء قضاء الصيف في منطقة خليج هدسون الغربية في مانيتوبا في كندا.

وأراد الفريق البحثي أن يرى ما أكله صائدو الجليد المتخصصون وماذا فعلوا خلال الفترة الممتدة على الأرض عندما كانت فرائسهم المفضلة بعيدة المنال.

وقام الباحثون أيضاً بوزن الدببة قبل فترة المراقبة وبعدها، وقاموا بقياس إنفاقها على الطاقة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيس الدكتور أنتوني باجانو، عالم الأحياء في الحياة البرية في برنامج أبحاث الدب القطبي للمسح الجيولوجي الأمريكي:“لقد وجدنا تنوعاً حقيقياً في سلوكيات الدببة، ونتيجة لذلك، رأينا مجموعة متنوعة من نفقات الطاقة”.

وقال إن العديد من ذكور الدببة القطبية البالغة تستلقي ببساطة للحفاظ على الطاقة، وحرق السعرات الحرارية بمعدلات مماثلة للسبات الشتوي. وبحث آخرون بنشاط عن الطعام، وتناولوا جثث الطيور والكاريبو بالإضافة إلى التوت وعشب البحر والأعشاب.

وبشكل عام، وجد الباحثون نطاقاً يبلغ خمسة أضعاف استهلاك الطاقة من الذكر البالغ الذي يستريح بنسبة 98 في المئة من الوقت مقارنة بالأكثر نشاطاً الذي قطع مسافة 205 أميال (330 كيلومتراً).

وأمضت بعض الإناث البالغات ما يصل إلى 40 في المئة من وقتهن في البحث عن الطعام، لكن الباحثين وجدوا أن كل هذا النشاط لم يؤتِ ثماره. وقال الدكتور باجانو:“إن الأطعمة الأرضية أعطتهم بعض الفوائد الحيوية، ولكن في النهاية، كان على الدببة أن تنفق المزيد من الطاقة للوصول إلى تلك الموارد”. وانطلقت ثلاثة دببة قطبية للسباحة لفترة طويلة، حيث سبح أحدهم مسافة 175 كيلومتراً (حوالي 110 أميال) عبر الخليج.

وتم العثور على جثتين في الماء لكن لم يستطع أي من الدببة أن يتغذى على اكتشافاتهم أثناء السباحة أو إعادتها إلى الأرض. واكتسب دب واحد فقط من بين العشرين وزناً بعد أن عثر على حيوان ثديي بحري ميت على الأرض.

وركزت الدراسة على أقصى جنوب نطاق الدببة القطبية في خليج هدسون الغربي، حيث من المحتمل أن يؤثر الاحترار المناخي على الدببة بمعدل أسرع من مناطق القطب الشمالي الأخرى.

وقد انخفض عدد الدببة القطبية في المنطقة بنسبة تقدر بنحو 30 في المئة منذ عام 1987.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الدببة القطبية عبر القطب الشمالي معرضة لخطر المجاعة مع استمرار نمو الفترة الخالية من الجليد.

وقال الدكتور باجانو:“بما أن الدببة القطبية تضطر إلى الهبوط في وقت مبكر على الأرض، فإن ذلك يقطع الفترة التي تكتسب فيها عادة غالبية الطاقة التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة”.

وأضاف:“مع زيادة استخدام الأراضي، من المتوقع أن نشهد على الأرجح زيادات في المجاعة، خاصة بين المراهقين والإناث اللواتي لديهن أبناء”.