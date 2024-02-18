هيئة الأسرى تنشر تفاصيل التنكيل بالأسير ورد دار شريف

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها اليوم الاحد، ما تعرض له الأسير ورد دار شريف، من ضرب و تعذيب أثناء الاعتقال و داخل السجن.



ووفقا لمحامي الهيئة، فقد قام جنود الاحتلال باعتقال دار شريف( 24 عاما) / مخيم جنين، من بيت عمه بتاريخ 04/09/2023، بعد قيام أحد الجنود بإطلاق النار على رجله، و اجباره على القفز من البرندة مما ادى الى تفاقم الاصابة، بعدها تم اقتياده سجن الجلمة وهو ينزف بشدة، وهناك جاءت طائرة مروحية وتم نقله الى مستشفى رمبام بحيفا، حيث خضع لعمليتين على فترات متقارية، مع ابقائه مقيد اليدين بالسرير، بعدها أرسل الى مستشفى الرملة.





تم نقل دار شريف فيما بعد الى مجيدو، حيث تعرض هو و الأسرى للقمع والضرب أكثر من مرة، مما أدى الى اصابته برضوض بيديه، الى جانب انتفاخ مكان اصابة قدمه و معاناته من آلام شديدة، في الوقت الذي رفضت فيه ادارة السجن علاجه أو تقديم المسكن له.



و في هذا السياق يقول الأسير : " أثناء القمع كان السجانين يخرجونا الواحد تلو الآخر الى غرفة تابعة للزنازين، يبطحونا على الأرض ونحن مقيدين يضربونا بشدة، يدوسوا على وجوهنا، و يبصقوا علينا و يشتمونا طول الوقت، بعد الزنازين تم عزلنا لمدة أسبوع و منعنا من الاستحمام لمدة 10 أيام".





الظروف الحالية في مجيدو كغيره من السجون صعبة جدا منذ أشهر، فالطعام سيء كما و نوعا، و نتيجة لذلك فمعظم الأسرى مصابين بالإمساك ، وقت العدد يجب على الأسير الركوع على رجليه ووضع يديه فوق رأسه، هناك نقص حاد بالملابس و الحرامات، الكانتين مغلق، و الفورة قصيرة جدا، و لا زال الأسرى معزولين عن العالم و ممنوعين من زيارة الأهل، والتواصل مع المحامين الا وفق شروط معينة.

