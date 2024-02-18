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القوى الوطنية تدعو لوحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية

2/18/2024 5:11:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أضاف البيان: "نحن في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى وحدة الصف في مواجهة العدو الذي لا يفرق بين أحد ولا يحارب جهة بعينها أو فصيل من الفصائل، إنما يستهدف شعبنا وقضيتنا".

دعا بيان للفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني إلى الصبر والثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف. وأكد بيان الفصائل الفلسطينية أن وحدة الصف الداخلية ضرورية لحماية الجبهة الداخلية، ودعم المقاومة الفلسطينية.


وجاء في بيان القوى الوطنية والإسلامية في: " إننا أمام ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة شاملة، يصطف شعبنا العظيم بكل تياراته وقواه وشرائحه صفا واحدا في مواجهة الاحتلال، تخرج بعض الأصوات المشبوهة التي يغذيها العدو وأجهزته الأمنية في نفس الوقت الذي يستهدف فيه الاحتلال جميع مظاهر العمل المدني والحكومي والمحلي للعبث بجبهتنا الداخلية والاعتداء على قوافل الإغاثة ومقدرات وممتلكات شعبنا ومحاولة إشاعة الفوضى والفلتان وتهديد الوحدة الوطنية وإثارة النعرات والانقسامات.

وأضاف البيان: "نحن في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى وحدة الصف في مواجهة العدو الذي لا يفرق بين أحد ولا يحارب جهة بعينها أو فصيل من الفصائل، إنما يستهدف شعبنا وقضيتنا، والدليل على ذلك ما يصرح به قادة الاحتلال بوضوح برفض كل الحلول والمقترحات لإنهاء هذه الحرب، ورفضهم العلني إعطاء شعبنا الحد الأدنى من حقوقه الثابتة رغم مطالبات العالم كله بذلك".

⁠وعليه، قالت القوى في بيانها إننا "ندعو أبناء شعبنا إلى الصبر والثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين جبهته الداخلية، وقطع الطريق على كل محاولات العبث التي يمارسها الطابور الخامس".

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في البيان أن "وحدة الصف ضرورة واجبة، وإن على الجميع أفرادا وعائلات وقوى وتيارات ونخب أن يعملوا بكل عزم وتصميم لحماية جبهتنا الداخلية، والوقوف خلف المقاومة ودعم مطالب الشعب الفلسطيني المتمثلة بإنهاء ووقف حرب الإبادة، وانسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الحصار، ووقف كل أشكال الانتهاكات والعدوان بالضفة والقدس المحتلة"، حسب ما جاء في البيان.

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