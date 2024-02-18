الأسير منتصر أبو غليون من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل الأسير منتصر صالح محمد أبو غليون (47 عاما)، من مخيم جنين، اليوم الأحد، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير منتصر خلال عملية خاصة عام 2004.

وأضاف أن الأسير أبو غليون خضع لتحقيق قاس لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة في سجن الجلمة، قبل أن تصدر محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بحقه حكما بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة لـ50 عاما.