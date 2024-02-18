فنّانون يقاطعون متحف الفنّ المعاصر في برلين.. لا لإسكات المدافعين عن غزّة

MENAFN - Amman Net) تواصل المؤسّسات الثقافية الألمانية هيمنتها على جميع الأنشطة الثقافية والفنّية من خلال إلغاء ومنع أيّة فعالية تناصر الشعب الفلسطيني وتدين العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر، ما دفع مئات الكّتاب حول العالم إلى إطلاق حملة دولية نهاية الشهر الماضي من أجل مقاطعة ألمانيا ثقافياً.

في احتجاج جديد على الموقف الألماني المنحاز للرواية الإسرائيلية، أصدرت الفنّانتان التشكيليتان؛ التركية بانو سينيت أوغلو والفنلدية بيلفي تاكالا، بياناً مشتركاً نهاية الأسبوع الماضي أعلنتا فيه إلغاء معرضيهما المخطّط لهما خلال العام الجاري في "متحف الفن المعاصر" (Neue Berliner Kunstverein) ببرلين.

وأوضح البيان أنّ قرار إلغاء مشاركتهما تعود إلى رفض المتحف "محاولاتهما تضمين إشارة إلى دعمهما لغزّة، حيث قُتل أكثر من 28 ألف فلسطيني"، مضيفاً: "سعينا، منذ بداية 2024، للدخول في حوار مع إدارة المتحف لمعالجة مخاوفنا ومطالبنا فيما يتعلّق بالإبادة الجماعية المستمرّة في فلسطين، وكذلك إسكات الأصوات الفلسطينية وحلفائها داخل المشهد الثقافي في ألمانيا".

ونوّه البيان إلى أنّ المحادثات بين الفنانتين وبين المتحف كشفت عدم استعداد إدارته لتعديل سياساتها الداخلية الحالية بما يخالف السياسات الرسمية الألمانية، كما رفضت اقتراحاً يهدف إلى إعلان التضامن الجماعي مع فلسطين من قبل عدد من الفنّانين.

كما نبهّت أوغلو وتاكالا إلى إنهما ستشاركان الآن في "Strike Germany"، وهي حركة تسعى إلى مقاطعة ثقافية للمؤسّسات في البلاد التي "تقمع حرية التعبير، وتحديداً التعبير عن التضامن مع فلسطين، وفقاً لتقرير نشره موقع "آرت نيوز" أمس الثلاثاء.

موقف الفنّانتين ليس الأوّل من نوعه في ألمانيا، إذ أعلنت الفنّانة الإيرانية مريم تفكري عن إزالتها أحد أعمالها من "غاليري بورتيكوس" بمدينة فرانكفورت في كانون الثاني/ يناير الماضي، احتجاجاً على موقفه المؤيّد للكيان الإسرائيلي، كما انسحبت مواطنتها موره شین اللهیاری، وللسبب نفسه، من معرضها الذي كان من المقرّر افتتاحه في "معهد KW للفن المعاصر" بالعاصمة الألمانية خلال الشهر الجاري.

يُذكر أنّ مواقف أُخرى عبّر عنها فنّانون أعلنوا عن مقاطعتهم "مهرجان برلين للثقافة الرقمية" (Transmediale) في دورته السابعة والثلاثين التي انطلقت نهاية الشهر الماضي، وكذلك "مهرجان برلين السينمائي" التي تفتتح دورته الرابعة والسبعون غداً الخميس، بسبب انحياز إدارتيهما للسردية الصهيونية.