بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى في رمضان

(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يقول إنه "لا يمكن لإسرائيل" أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين.
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الولايات المتّحدة تهدد بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
استشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرين غالبيتهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته على مختلف المناطق بقطاع غزة.
تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الشمال والوسط × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى في رمضان 02/18/2024 - 11:21 عمان ن
طالب وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير منع الفلسطينيين، من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، تزامناً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك.
وقال الوزير اليميني المتطرف في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، السبت: "لا يمكننا المخاطرة ولا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي المحتلة خلال عطلة المسلمين التي تستمر شهرا، أي بعد أقل من شهر".
وأضاف بن غفير: "لا يمكن أن يكون النساء والأطفال محتجزين في غزة، ونحن نسمح لحماس باحتفالات النصر في جبل الهيكل"، الاسم الذي يطلقه الاحتلال على الحرم القدسي.
ويأتي منشور بن غفير بعد يوم من إعلان تلفزيون الاحتلال استمرار ضغط بن غفير من أجل منع الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، الذي يبدأ يوم 10 مارس المقبل تقريبا.
ومع اقتراب شهر رمضان، لا تبدو حرب غزة على وشك الانتهاء في ظل إصرار الاحتلال على اجتياح رفح بريا، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر وفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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