بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى في رمضان 02/18/2024 - 11:21 عمان ن

طالب وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير منع الفلسطينيين، من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، تزامناً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك.

وقال الوزير اليميني المتطرف في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، السبت: "لا يمكننا المخاطرة ولا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي المحتلة خلال عطلة المسلمين التي تستمر شهرا، أي بعد أقل من شهر".

وأضاف بن غفير: "لا يمكن أن يكون النساء والأطفال محتجزين في غزة، ونحن نسمح لحماس باحتفالات النصر في جبل الهيكل"، الاسم الذي يطلقه الاحتلال على الحرم القدسي.

ويأتي منشور بن غفير بعد يوم من إعلان تلفزيون الاحتلال استمرار ضغط بن غفير من أجل منع الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، الذي يبدأ يوم 10 مارس المقبل تقريبا.

ومع اقتراب شهر رمضان، لا تبدو حرب غزة على وشك الانتهاء في ظل إصرار الاحتلال على اجتياح رفح بريا، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر وفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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