نقل مروان البرغوثي من عزل ريمونيم إلى الرملة بعد تصريحات بن غفير

MENAFN - Amman Net) قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين فارس قدورة، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي نقلت الأسير مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن "ريمونيم" إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة".وقال في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن نقل البرغوثي يأتي بعد تصريحات الوزير المتطرف بن غفير أخيرا، حول قضية عزله وهي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أن هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن "عوفر" إلى العزل الانفرادي في (أيالون- الرملة) ثم إلى عزل (ريمونيم).وأوضح أن عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأتي في إطار استهداف كافة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة.وأشار فارس، إلى أن عمليات النقل المتكررة للبرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحامين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خاصة أن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.وأكد أن استهدافه بإجراءات العزل الانفرادي والتنكيل والاعتداءات لن تنل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير، داعيا المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة للوقوف عند مسؤولياتها والإسراع في العمل على زيارة السجون ووقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى.

ويعدّ البرغوثي من القيادات الفلسطينية البارزة، وكذلك قياديا في حركة فتح، وهو معتقل منذ عام 2002، وقضى الاحتلال عليه بالسجن لمدة 5 مؤبدات (المؤبد العسكري 99 عاما)؛ بتهمة تنفيذ عمليات تسببت في مقتل مستوطنين وجنود للاحتلال.



وقد قال وزير ما يعرف بالأمن القومي للاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، في معرض حديثه عن عزل البرغوثي إن معلومات وصلت بوجود مخطط لعمل انتفاضة داخل السجون.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "الأيام التي يسيطر فيها الإرهابيون على السجون ولّت"، على حد وصفه.



وقد قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنقل الأسير زكريا زبيدي من عزل سجن "ريمون"، إلى عزل سجن "عسقلان"، وسط ظروف صعبة.

وشدد على أن "سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين".

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، أن سياسة العزل "أصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، خاصة بعد أن جردتهم إدارة المعتقلات من أبسط الأدوات، ووسائل التواصل مع العالم الخارجي، لاستهدافهم وتصفيتهم جسديا ونفسيا".