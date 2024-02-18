حريق كبير يشب بمحل قطع سيارات بعمان والدفاع المدني يهرع لإخماده

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال شهود عيان، إن حريقاً كبيراً شب صباح الأحد، داخل محل لبيع قطع السيارات، في منطقة القويسمة، شرق العاصمة عمّان.
وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن الحريق نتج عنه اضرار مادية، وأتى على أجزاء من المحل، مشيرين إلى أنه لم ينتج عن الحريق إصابات - وفقاً لمشاهداتهم - موضحين أن كوادر الدفاع المدني تتواجد بالموقع، وما زال العمل جارٍ على اخماد الحريق.
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