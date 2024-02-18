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حريق كبير يشب بمحل قطع سيارات بعمان والدفاع المدني يهرع لإخماده

2/18/2024 5:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال شهود عيان، إن حريقاً كبيراً شب صباح الأحد، داخل محل لبيع قطع السيارات، في منطقة القويسمة، شرق العاصمة عمّان.
وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن الحريق نتج عنه اضرار مادية، وأتى على أجزاء من المحل، مشيرين إلى أنه لم ينتج عن الحريق إصابات - وفقاً لمشاهداتهم - موضحين أن كوادر الدفاع المدني تتواجد بالموقع، وما زال العمل جارٍ على اخماد الحريق.















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