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السعودية.. رئاسة الحرس الملكي تحدد 4 شروط للراغبين بالالتحاق بصفوفها

2/18/2024 5:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الحرس الملكي في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق بصفوفها برتبة جندي، محددة 4 شروط يجب أن تتوفر في المتقدم.


جاء ذلك في بيان للحرس الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: "أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل اليوم ولمدة أسبوع لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية)".
وأضافت: "اشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة، وألا يقل طول المتقدم عن (175سم) مع تناسق الطول مع الوزن".

سي ان ان

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