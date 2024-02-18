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الصفدي: لا يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين

2/18/2024 5:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد، إنه "لا يمكن لإسرائيل" أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين.


وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، "إذا أردنا السلام فالطريق هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش بجوار إسرائيل".


وتابع "علينا أن نضع الأمور في سياقها الصحيح، ومشكلة السياسة الإسرائيلية هي أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود"، وفق الصفدي، الذي أكد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد صفقة بشأن المحتجزين ولا تريد إنهاء الحرب.
وأشار الصفدي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تجاهلت كل الحلول السياسية الممكنة للصراع في الشرق الأوسط ودمرت المستشفيات والبنى التحتية في غزة"، مضيفا أن "غزة كانت سجنا محاصرا قبل السابع من تشرين الأول الماضي".
وأوضح أن التهجير القسري للفلسطينيين "غير مقبول وهو انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب ولا يمكننا جميعا أن ننعم بالسلام حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته والحصول على حريته وكرامته"، وفق الصفدي.


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