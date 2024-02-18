اشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومقاومين بمخيم طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحام الاحتلال للمخيم وإرساله تعزيزات عسكرية إليه.



وأفادت مصادر، باقتحام قوة خاصة المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.



وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.