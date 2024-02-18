ارتفاع حصيلة ضحايا الذهب إلى 98 شخصاً في الفلبين

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة للتنقيب عن الذهب بمقاطعة "دافاو دي أورو" جنوبي البلاد إلى 98 قتيلاً.



وذكر مكتب وكالة مواجهة الكوارث الإقليمي، السبت، أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن تسعة أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين.

وتسبب انزلاق التربة في بلدة ماسارا القريبة من منجم للذهب في طمر محطة الحافلات الخاصة بموظفي المنجم، فضلا عن 55 منزلاً في هذه البلدة الواقعة في جزيرة مينداناو- جنوب الفلبين، حسب وسائل إعلام .



وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاءٍ من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، طوال أسابيع، قد تسبّبت في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر آلاف الأشخاص على الاحتماء في ملاجئ طوارئ.



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