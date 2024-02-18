الشواربة يستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني.



وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون، بين أمانة عمان و البلديات اللبنانية.



وعرض الشواربة خطة أمانة عمان الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٦ والتي تم اطلاقها ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تتواكب مع خطة الحكومة واحتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمن محاور خطة أمانة عمان الأربعة بما فيها استراتيجية عمان مدينة ذكية والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية كما تم عرض إنجازات الأمانة في الأعوام السابقة.