الشواربة يستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون، بين أمانة عمان و البلديات اللبنانية.
وعرض الشواربة خطة أمانة عمان الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٦ والتي تم اطلاقها ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تتواكب مع خطة الحكومة واحتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمن محاور خطة أمانة عمان الأربعة بما فيها استراتيجية عمان مدينة ذكية والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية كما تم عرض إنجازات الأمانة في الأعوام السابقة.
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