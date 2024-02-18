صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و985

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء بالعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.
وأضافت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات.
وأكدت الوزارة أنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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