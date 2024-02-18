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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و985

2/18/2024 5:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء بالعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.


وأضافت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات.


وأكدت الوزارة أنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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