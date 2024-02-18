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الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين الخميس وترجيح تأجيل الأقساط على عيد الفطر

2/18/2024 5:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إن المؤسسة ستحول رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي يوم الخميس المقبل الموافق 22 شباط.


ورجح المعايطة لـ " الوكيل الإخباري" أن يكون تأجيل سلف المتقاعدين على رواتب شهر آذار القادم قبيل عيد الفطر السعيد، موضحاً أن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب القرار بهذا الشأن.


وأشار أن المؤسسة تسعى للتخفيف على المتقاعدين، وتسعى لتمكينهم من توفير مستلزماتهم خلال المناسبات المختلفة.

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