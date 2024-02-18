الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين الخميس وترجيح تأجيل الأقساط على عيد الفطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إن المؤسسة ستحول رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي يوم الخميس المقبل الموافق 22 شباط.
ورجح المعايطة لـ " الوكيل الإخباري" أن يكون تأجيل سلف المتقاعدين على رواتب شهر آذار القادم قبيل عيد الفطر السعيد، موضحاً أن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب القرار بهذا الشأن.
وأشار أن المؤسسة تسعى للتخفيف على المتقاعدين، وتسعى لتمكينهم من توفير مستلزماتهم خلال المناسبات المختلفة.
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