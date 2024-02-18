بعد 50 عاماً.. العثور على أقدم جهازي كمبيوتر في العالم - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد تعتقد أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك والذي ربما امتلكته خلال فترة التسعينيات قديم نوعاً ما، ولكن ذلك غير صحيح .

فقد تم اكتشاف اثنين من أول وأقدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية في العالم مؤخراً حيث يبلغ عمرهما أكثر من 50 عاماً وذلك أثناء عملية تطهير منزل في لندن .

من نوع Q1

وكشفت الصدفة عن وجود اثنين من أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الوحيدة الباقية في العالم من نوع Q1 .



وبدأت القصة عندما كان موظفو شركة Just Clear، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما عثروا على الجهازين تحت كومة من الصناديق.

قالت الشركة إنه لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذين الجهازين.

كذلك أوضحت أنها بعدما أيقنت قيمتهما قررت عرضهما في معرض بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينغستون، بدلاً من إعادة تدويرهما.









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