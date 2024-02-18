Sunday, 18 February 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد 50 عاماً.. العثور على أقدم جهازي كمبيوتر في العالم - صورة

2/18/2024 5:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد تعتقد أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك والذي ربما امتلكته خلال فترة التسعينيات قديم نوعاً ما، ولكن ذلك غير صحيح .

فقد تم اكتشاف اثنين من أول وأقدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية في العالم مؤخراً حيث يبلغ عمرهما أكثر من 50 عاماً وذلك أثناء عملية تطهير منزل في لندن .
من نوع Q1
وكشفت الصدفة عن وجود اثنين من أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الوحيدة الباقية في العالم من نوع Q1 .


وبدأت القصة عندما كان موظفو شركة Just Clear، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما عثروا على الجهازين تحت كومة من الصناديق.

قالت الشركة إنه لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذين الجهازين.
كذلك أوضحت أنها بعدما أيقنت قيمتهما قررت عرضهما في معرض بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينغستون، بدلاً من إعادة تدويرهما.




العربية

MENAFN18022024000208011052ID1107866864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث