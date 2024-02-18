الاحتلال يحتجز مدير مستشفى ناصر ويحقق معه
التاريخ
2/18/2024 5:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوات من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (حماس) حققت مع مدير مستشفى ناصر عاطف الحوت ولم يتقرر بعد اعتقاله.
وحوّلت قوات الاحتلال مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية بعد أن حاصرته لأيام واقتحمته وأجبرت النازحين على الخروج واعتقلت أفرادا منهم ومن الطواقم الطبية.
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