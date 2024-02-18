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الاحتلال يحتجز مدير مستشفى ناصر ويحقق معه

2/18/2024 5:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوات من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (حماس) حققت مع مدير مستشفى ناصر عاطف الحوت ولم يتقرر بعد اعتقاله.


وحوّلت قوات الاحتلال مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية بعد أن حاصرته لأيام واقتحمته وأجبرت النازحين على الخروج واعتقلت أفرادا منهم ومن الطواقم الطبية.


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