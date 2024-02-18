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تراكم الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا

2/18/2024 5:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس تحطيم الغطاء الثلجي في موسكو رقما قياسيا، حيث بلغت سماكة الثلوج 67 سم.
وكتب في صفحته على "تلغرام" أن تراكم الثلوج في موسكو ازداد 5 سم خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأضاف: "بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في محطة الأرصاد الجوية الواقعة في معرض عموم روسيا بحلول الساعة 9 صباح اليوم الأحد 67 سم، وهو أكثر بـ1.7 مرة من المعدل الطبيعي، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 1966، عندما بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في موسكو 65 سم".

RT

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