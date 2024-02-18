تراكم الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس تحطيم الغطاء الثلجي في موسكو رقما قياسيا، حيث بلغت سماكة الثلوج 67 سم.
وكتب في صفحته على "تلغرام" أن تراكم الثلوج في موسكو ازداد 5 سم خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف: "بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في محطة الأرصاد الجوية الواقعة في معرض عموم روسيا بحلول الساعة 9 صباح اليوم الأحد 67 سم، وهو أكثر بـ1.7 مرة من المعدل الطبيعي، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 1966، عندما بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في موسكو 65 سم".
RT
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