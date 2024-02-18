ما هي مزايا تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمتع استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Skin Scrubber) بمزايا عديدة لصحة وجمال البشرة، حيث يمنح السيدة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.تنظيف عميقوأوضحت مجلة "Elle" بأن جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية يمتاز بقدرته على تنظيف البشرة بشكل عميق، ما يعمل على مواجهة انسداد المسام، ومن ثم التخلص من الشوائب مثل البثور والرؤوس السوداء.ويمتاز جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية أيضاً بقدرته على تقشير البشرة، ما يعمل على التخلص من قشور الجلد الميتة ويساعد على تجدد الخلايا، بالإضافة إلى تنشيط سريان الدم في البشرة، ما يمنح البشرة مظهراً وردياً وتوهجاً ساحراً يأسر الألباب.وبعد استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية تكون البشرة قادرة على امتصاص المواد الفعالة الموجودة في منتجات العناية كالكريمات ومستحضرات السيروم بصورة أفضل.

بشرة رطبة

وأشارت المجلة، المتخصصة بالجمال، إلى ضرورة تنظيف البشرة جيداً قبل استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية، كما ينبغي أن تكون البشرة رطبة، نظراً لأن استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية على بشرة جافة قد يؤدي إلى تعرض البشرة لحروق بسبب الاحتكاك.



ومن الضروري أيضاً تطهير وتعقيم جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية، بعد استخدامه للقضاء على البكتيريا والجراثيم المتراكمة عليه.

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