الاحتلال يشن غارتين على بلدة جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في قرية القنطرة جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الحزب.



وتوعد "حزب الله" إسرائيل "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات الأسبوع الماضى عن استشهاد 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

