الجريدة الرسمية تنشر قرار التجديد لـخيرت بركات رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار التجديد لـخيرت بركات رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
التاريخ
2/18/2024 4:28:21 AM
(MENAFN
- Youm7) نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 47 لسنة 2024، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد احمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14-2-2024.
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