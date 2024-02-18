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الجريدة الرسمية تنشر قرار التجديد لـخيرت بركات رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

2/18/2024 4:28:21 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 47 لسنة 2024، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد احمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14-2-2024.
















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