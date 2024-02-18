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محمد اشتية: نتنياهو لم يحقق أى شىء سوى قتل آلاف الفلسطينيين

2/18/2024 4:28:21 AM
(MENAFN- Youm7) قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن جيش الاحتلال يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية ويدمر المدن والمخيمات الفلسطينية، مشددا على أنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية ونعمل على توحيد الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات له على هامش مؤتمر ميونخ للأمن وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "المستوطنون الإسرائيليون قتلوا عديدا من الفلسطينيين.. ونابلس أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام.. ونتنياهو لم يحقق أي شيء سوى قتل آلاف الفلسطينيين".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.









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