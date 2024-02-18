وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفيرة مملكة البحرين بمصر لبحث سبل التعاون

MENAFN - Youm7) استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسفيرة البحرين بمصر، معرباً عن خالص تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها الدبلوماسية ببلدها الثاني مصر، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي لمواصلة تنمية مسارات التعاون بين الجانبين وفتح آفاق أكثر رحابة من الشراكة الإستراتيجية التي تساهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار الواعدة التي تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في ضوء ما تحظى به العلاقات الثنئائية بين الجانبين من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وتم التأكيد على أن المهمة الأساسية لهذه الشركات والوحدات تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة) كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، وذلك وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع، كما يتم المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

من جانبها أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بمصر عن تقديرها لحُسن الاستقبال، معربةً عن سعادتها بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع فى المشروعات القومية والحضارية العظيمة على الرغم من مختلف التحديات التي يشهدها العالم بالفترة الأخيرة، مثمنةً ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من زخم إيجابي كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات، مشيرةً إلى عمق العلاقات (البحرينية - المصرية) وضرورة مواصلة التعاون المشترك للوصول إلى آفاق أكثر رحابة في ترسيخ العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدةً حرصها الشديد على تعريف المستثمرين البحرينيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وكذا تعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية المتاحة بالبحرين.

وأعربت السفيرة البحرينية عن تقديرها للدور المبذول من وزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية بمصر، مشيرةً إلى حرص الشركات البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة، بالإضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذى يعزز من رغبة هذه الشركات في فتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في المجالات التصنيعية المختلفة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الوفود الفنية للجانبين من أجل التعرف على الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل طرف على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقاً.

خلال اللقاء