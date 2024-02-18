الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بفتح ممر لإجلاء الجرحى من مستشفى الأمل

MENAFN - Youm7) طالبت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل لفتح ممر إنساني آمن لإجلاء الجرحى والمرضى من ذوي الإصابات الخطيرة من داخل مستشفى الأمل، وضرورة كسر الحصار والضغط باتجاه إدخال كل المساعدات الطبية والأدوية والوقود لتعزيز عمل المستشفى.



وشددت فرسخ، خلال تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الأحد/، على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية، ولا يرضخ لمطالب المؤسسات الإنسانية والأممية ويصر على انتهاكه الدولي ومواصلة استهدافه المتعمد للمنظومة الصحية بهدف إخراجها عن الخدمة.



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع من مستشفى الأمل في خان يونس وتتمركز دباباته أمام مستشفى وسط إطلاق النار بشكل مباشر، مشددة على أن الأوضاع داخل المستشفى خطيرة للغاية.



وأضافت أن هناك نقصا كبيرا في الغذاء وصعوبة في تأمين الماء الصالح للشرب، وقوات الاحتلال هذه اللحظة ترفض إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والأدوية والوقود للمستشفى.



ولفتت إلى أن حياة المرضى والجرحى من ذوى الإصابات الخطيرة في خطر؛ جراء حصارهم داخل المستشفى لأنهم بحاجة لتلقيهم العلاج خارج المستشفى.