رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقى: فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان اليوم الأحد أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، مشيرا إلى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مع محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، لبحث التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي.
من جانبهما، أبدى محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، مؤكدين حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.
وأوضح زيدان أن إقليم كردستان العراق له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي، وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينها تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص.
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