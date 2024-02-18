رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقى: فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان اليوم الأحد أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، مشيرا إلى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مع محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، لبحث التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي.



من جانبهما، أبدى محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، مؤكدين حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.



وأوضح زيدان أن إقليم كردستان العراق له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي، وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينها تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص.