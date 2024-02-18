نائب رئيس الوزراء الصومالى يدعو أعضاء الاتحاد الأفريقى لإدانة توسع إثيوبيا

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- Youm7) دعا نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع، أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى الإدانة المشتركة للتوسع الإقليمي لدولة إثيوبيا التي تسعى إلى نهب أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وقال جامع، خلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" اليوم/ الأحد/ - إن "الحكومة الصومالية حققت نجاحًا كبيرًا في المجال الأمني وتحرير العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين" .. مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لن تقبل أبدًا المساس بوحدة واستقلال أراضيها برًا وجوًا وبحرًا.
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء الصومالي أن الحكومة أنجزت المرحلتين الأولى والثانية من انسحاب القوات الأفريقية "ATMIS" التي تتكون من 2000 إلى 3 آلاف جندي، ومن المقرر تخفيضهم، موضحا أنه يتوقع في 24 يونيو الجاري تخفيضًا آخر سيجعل العدد الإجمالي أقل من 9 آلاف و500 جندي .. مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تعزز بعد أن أحرزت القوات الصومالية تقدمًا في تحقيق الأمن والحرب ضد الإرهاب واتخاذ خطوات جديرة نحو التقدم والازدهار.
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