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نائب رئيس الوزراء الصومالى يدعو أعضاء الاتحاد الأفريقى لإدانة توسع إثيوبيا

2/18/2024 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) دعا نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع، أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى الإدانة المشتركة للتوسع الإقليمي لدولة إثيوبيا التي تسعى إلى نهب أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وقال جامع، خلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" اليوم/ الأحد/ - إن "الحكومة الصومالية حققت نجاحًا كبيرًا في المجال الأمني وتحرير العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين" .. مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لن تقبل أبدًا المساس بوحدة واستقلال أراضيها برًا وجوًا وبحرًا.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء الصومالي أن الحكومة أنجزت المرحلتين الأولى والثانية من انسحاب القوات الأفريقية "ATMIS" التي تتكون من 2000 إلى 3 آلاف جندي، ومن المقرر تخفيضهم، موضحا أنه يتوقع في 24 يونيو الجاري تخفيضًا آخر سيجعل العدد الإجمالي أقل من 9 آلاف و500 جندي .. مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تعزز بعد أن أحرزت القوات الصومالية تقدمًا في تحقيق الأمن والحرب ضد الإرهاب واتخاذ خطوات جديرة نحو التقدم والازدهار.







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