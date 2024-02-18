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وزارة النقل تنشئ سكة حديد من ميناء أكتوبر الجاف لخط المناشى

2/18/2024 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) تنفذ وزارة النق بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع البنك الدولي، حيث يشتمل على ثلاث مشروعات الأول هو إنشاء وصلة سكة حديد من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي بطول 68 كم، بالإضافة إلى ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد، وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كم من خط الواحات .





أما المشروع الثاني هو إزدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم، والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.





وأكدت وزارة النقل أنه تم انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر ومد أعمال الجسور والإنتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد وجاري مراجعته من قبل الاستشاري العام.





ولهذا الخط اللوجيستي أهمية كبرى، لأنه يخدم الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية ويخدم الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ومدينة السادات.


















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