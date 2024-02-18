تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة

(MENAFN
- Youm7) شهدت أسعار الخضروا اليوم الأحد 18 فبراير فى أسواق الجملة استقرارا ملحوظًا فى أسواق الجملة لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل اليها.
وكانت الأسعار كالتالى:
طماطم 4,5 – 6,5 جنيها
بطاطس 8– 11 جنيها
بصل 10 – 26 جنيها
كوسة 5 – 8 جنيها
جزر 4,5 –6,5 جنيها
فاصوليا 15 – 25 جنيها
الباذنجان البلدي 5 – 8 جنيها
باذنجان رومي 3 – 9 جنيهات
باذنجان أبيض 4 – 10 جنيها
الفلفل بأنواعه 10 – 12 جنيها
فلفل ألوان 28- 35 جنيها
ملوخية 8 – 14 جنيها
خيار صوب 5 – 9 جنيه
خيار بلدي 5 – 9 جنيهات
بسلة 20 – 24 جنيها
سبانخ 9 – 9 جنيهات
قلقاس 17 – 21 جنيها
بطاطا 4 - 8 جنيها
ثوم 15 – 20 جنيها
لفت 2 – 4 جنيهات
بنجر 2 – 4 جنيهات
فول أخضر 8 – 12 جنيها
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