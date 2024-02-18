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تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة

2/18/2024 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) ‏‎‫شهدت أسعار الخضروا اليوم الأحد 18 فبراير فى أسواق الجملة استقرارا ملحوظًا فى أسواق الجملة لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل اليها.

وكانت الأسعار كالتالى:



‎طماطم 4,5 – 6,5 جنيها

‎بطاطس 8– 11 جنيها

‎بصل 10 – 26 جنيها

‎كوسة 5 – 8 جنيها

‎جزر 4,5 –6,5 جنيها

‎فاصوليا 15 – 25 جنيها

‎الباذنجان البلدي 5 – 8 جنيها

‎باذنجان رومي 3 – 9 جنيهات

‎باذنجان أبيض 4 – 10 جنيها

‎الفلفل بأنواعه 10 – 12 جنيها

‎فلفل ألوان 28- 35 جنيها

‎ملوخية 8 – 14 جنيها

‎ خيار صوب 5 – 9 جنيه

‎ خيار بلدي 5 – 9 جنيهات

‎ بسلة 20 – 24 جنيها

‎ سبانخ 9 – 9 جنيهات

‎ قلقاس 17 – 21 جنيها

‎بطاطا 4 - 8 جنيها

‎ثوم 15 – 20 جنيها

‎لفت 2 – 4 جنيهات

‎بنجر 2 – 4 جنيهات

‎ فول أخضر 8 – 12 جنيها
















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