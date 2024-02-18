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جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم غدا ملتقى توظيفيا.. فرص عمل للخريجين

2/18/2024 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة غدًا الإثنين 19 فبراير الجاري، ملتقى توظيفيًا بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.



وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تشمل: كاشير – موظف استلامات – موظفين كول سنتر – موظف مراقب مخزون – بائع داخلي – موظف أمن إداري – مراقب كاميرات – مندوب توصيل – عامل تحميل وخدمات – باريستا – ويتر.



وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب إلى أن الوظائف المطلوبة للخريجين فقط، وتشترط للتقديم عليها وجود موقف واضح من التجنيد، لافتًا إلى أن المزايا التي تتيحها الوظائف تشمل مرتب ثابت وحافز وتأمين طبي واجتماعي مع وجود فرص للترقي.



ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.
















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