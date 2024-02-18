جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم غدا ملتقى توظيفيا.. فرص عمل للخريجين

(MENAFN
- Youm7) ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة غدًا الإثنين 19 فبراير الجاري، ملتقى توظيفيًا بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.
وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تشمل: كاشير – موظف استلامات – موظفين كول سنتر – موظف مراقب مخزون – بائع داخلي – موظف أمن إداري – مراقب كاميرات – مندوب توصيل – عامل تحميل وخدمات – باريستا – ويتر.
وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب إلى أن الوظائف المطلوبة للخريجين فقط، وتشترط للتقديم عليها وجود موقف واضح من التجنيد، لافتًا إلى أن المزايا التي تتيحها الوظائف تشمل مرتب ثابت وحافز وتأمين طبي واجتماعي مع وجود فرص للترقي.
ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.
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