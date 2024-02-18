Sunday, 18 February 2024 02:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ الجيزة يجازى مدراء الإشغالات والتنظيم بالعمرانية ونائب رئيس حى بولاق

2/18/2024 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7)

أصدر اللواء أحمد راشد
محافظ الجيزة
قرارًا بمجازاة مديرى إدارات الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية بحى العمرانية وعددًا من موظفى تلك الإدارات فى إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.


وجاء قرار محافظ الجيزة بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات بشوارع العدوى سليم والثلاثينى بحى العمرانية الأمر الذى أدى إلى وجود تعديات من المحال والمنشآت التجارية على نهر الطريق وإعاقه حركة المواطنين، بالإضافة إلى رصد أعمال بناء وتشطيبات بدون ترخيص بشارع عثمان محرم ووجود كابل كهربائى مكشوف بشارع كمال منصور المتفرع من عدوى سليم مما يمثل خطرًا على السلامة العامة للمواطنين.


وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائب رئيس حى بولاق الدكرور لقطاع النظافة ورئيس القطاع الجنوبى للنظافة بحى بولاق الدكرور، وذلك للتقصير فى العمل الامر الذى ادى إلى تواجد بؤر للمخلفات بشارعى الملكة والمساكن وشوارع ترعة عبد العال 1 والشوربجى والمساكن.


وأصدر المحافظ قرارًا بمجازاة مدير إدارة التنظيم بحى المنيرة الغربية ومدير الإدارات الهندسية بحى المنيرة وذلك لعدم التعامل الفورى حيال مخالفات البناء التى تم رصدها بدون ترخيص.


وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدى المنشآت التجارية والمحال العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة.


وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميدانى ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.








MENAFN18022024000132011024ID1107866401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث