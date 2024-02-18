محافظ الجيزة يجازى مدراء الإشغالات والتنظيم بالعمرانية ونائب رئيس حى بولاق

(MENAFN
- Youm7)
أصدر اللواء أحمد راشد
محافظ الجيزة
قرارًا بمجازاة مديرى إدارات الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية بحى العمرانية وعددًا من موظفى تلك الإدارات فى إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وجاء قرار محافظ الجيزة بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات بشوارع العدوى سليم والثلاثينى بحى العمرانية الأمر الذى أدى إلى وجود تعديات من المحال والمنشآت التجارية على نهر الطريق وإعاقه حركة المواطنين، بالإضافة إلى رصد أعمال بناء وتشطيبات بدون ترخيص بشارع عثمان محرم ووجود كابل كهربائى مكشوف بشارع كمال منصور المتفرع من عدوى سليم مما يمثل خطرًا على السلامة العامة للمواطنين.
وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائب رئيس حى بولاق الدكرور لقطاع النظافة ورئيس القطاع الجنوبى للنظافة بحى بولاق الدكرور، وذلك للتقصير فى العمل الامر الذى ادى إلى تواجد بؤر للمخلفات بشارعى الملكة والمساكن وشوارع ترعة عبد العال 1 والشوربجى والمساكن.
وأصدر المحافظ قرارًا بمجازاة مدير إدارة التنظيم بحى المنيرة الغربية ومدير الإدارات الهندسية بحى المنيرة وذلك لعدم التعامل الفورى حيال مخالفات البناء التى تم رصدها بدون ترخيص.
وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدى المنشآت التجارية والمحال العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة.
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميدانى ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
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