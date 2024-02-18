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تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد فى أسواق الجملة

2/18/2024 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت أسعار الأسما اليوم الأحد 18 فبراير، استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكل الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

وكانت الأسعار كالتالى:



بلطي 78 – 85 جنيها

بلطي أسواني 30 – 70 جنيها

فلية بلطي 50 – 250 جنيها

قشر بياض 80 – 150 جنيها

بياض أملس بلدي 80 – 120 جنيها

بياض أملس خليجي 35- 65 جنيها

قراميط 35 – 65 جنيها

ثعابين 50- 350 جنيها

مكرونة خليجي 70 – 90 جنيها

مكرونة سويسي 65 – 115 جنيها

برانيس اسكندراني 65 – 115 جنيها

مكرونة مجمدة 30- 50 جنيها

موسى 190 – 410 جنيهات

سبيط 190 – 410 جنيهات

قرش 30 – 70 جنيها

حدادي 15 – 25 جنيها

كابوريا 40 – 220 جنيها

مرجان 40 – 80 جنيها

مرجان مجمد 30- 40 جنيها

بربون 70 – 90 جنيها

بربون مجمد 30- 40 جنيها

دنيس 90 – 220 جنيها

جمبري جامبو 525 – 615 جنيها

جمبري مجمد 175- 425 جنيها

بوري 75 – 135 جنيها

مازليا 80 – 120 جنيها

شعور 80 – 120 جنيها

وقار 80 – 160 جنيها

قاروص 80 – 160 جنيها

موزة 70 – 90 جنيها

باغة 20 – 50 جنيها

سردين 65 – 85 جنيها

كسكمري 55 – 75 جنيها

سردين مجمد 45- 85 جنيها

ماكريل مجمد 85- 115 جنيها














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