تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد فى أسواق الجملة

(MENAFN
- Youm7) شهدت أسعار الأسما اليوم الأحد 18 فبراير، استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكل الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
وكانت الأسعار كالتالى:
بلطي 78 – 85 جنيها
بلطي أسواني 30 – 70 جنيها
فلية بلطي 50 – 250 جنيها
قشر بياض 80 – 150 جنيها
بياض أملس بلدي 80 – 120 جنيها
بياض أملس خليجي 35- 65 جنيها
قراميط 35 – 65 جنيها
ثعابين 50- 350 جنيها
مكرونة خليجي 70 – 90 جنيها
مكرونة سويسي 65 – 115 جنيها
برانيس اسكندراني 65 – 115 جنيها
مكرونة مجمدة 30- 50 جنيها
موسى 190 – 410 جنيهات
سبيط 190 – 410 جنيهات
قرش 30 – 70 جنيها
حدادي 15 – 25 جنيها
كابوريا 40 – 220 جنيها
مرجان 40 – 80 جنيها
مرجان مجمد 30- 40 جنيها
بربون 70 – 90 جنيها
بربون مجمد 30- 40 جنيها
دنيس 90 – 220 جنيها
جمبري جامبو 525 – 615 جنيها
جمبري مجمد 175- 425 جنيها
بوري 75 – 135 جنيها
مازليا 80 – 120 جنيها
شعور 80 – 120 جنيها
وقار 80 – 160 جنيها
قاروص 80 – 160 جنيها
موزة 70 – 90 جنيها
باغة 20 – 50 جنيها
سردين 65 – 85 جنيها
كسكمري 55 – 75 جنيها
سردين مجمد 45- 85 جنيها
ماكريل مجمد 85- 115 جنيها
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